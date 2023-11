Germania: "Bild", il ministero dell'Interno vuole ridurre i controlli sui migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno tedesco intende ridurre le procedure di esame delle domande di asilo riducendo i controlli di sicurezza sui migranti. E' quanto riferisce il quotidiano tedesco “Bild” che cita un'email dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati che spiegherebbe come dovrebbero essere abbassati gli standard dei controlli. “In futuro dovrebbero esserci meno controlli su passaporti e carte d’identità; dovrebbero essere vietati i controlli telefonici (ad esempio in assenza di passaporto) per determinare la cittadinanza; dovrebbero essere richieste meno informazioni sul richiedente asilo alla rete dell'Ue; non dovrebbero più essere tenute statistiche sull'istruzione", si legge sulla “Bild” che cita l'email. Inoltre, secondo la testata tedesca, nell'email si legge che queste misure sono già state concordate e approvate attraverso il lavoro congiunto del ministero dell'Interno e dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati. (Geb)