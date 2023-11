Roma: assessore al Personale, in marcia al memorial Stefano Cucchi per i diritti e contro le destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina "abbiamo portato il saluto del Sindaco Roberto Gualtieri e della giunta di Roma Capitale alla nona edizione del Memorial Stefano Cucchi che quest’anno ha preso il via da Largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca". Lo scrive sui social Andrea Catarci, Assessore di Roma Capitale alle Politiche del Personale. "Nel nome di Stefano, 14 anni dopo, insieme a Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, Gianluca Peciola, Loris Antonelli e le associazioni del Municipio Roma VI. Umanità in marcia per ampliare diritti e libertà personali contro quelle destre che vorrebbero più carcere per tutti, compresi i minorenni". (Com)