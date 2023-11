Energia: Gava, via libera Ue a 1,7 miliardi per agrivoltaico sblocca risorse per rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera della Commission Ue agli investimenti per 1,7 miliardi di euro per sostenere gli impianti agrivoltaici rappresenta un'ottima notizia": lo dichiara il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. "Si tratta di una misura strategica del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica attraverso cui iniettiamo cospicue risorse nel nostro tessuto economico, anche dal Pnrr, per incentivare la costruzione di nuovi impianti di energia pulita per una capacità complessiva di 1,04 GW. Più rinnovabili, meno emissioni di gas serra, più innovazione, in sinergia col mondo dell'agricoltura recuperando spazi di territorio", ha aggiunto Gava.(Rin)