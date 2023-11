Governo: Zangrillo, noi uniti dai valori, opposizione fa cartello elettorale per voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Ciò che unisce i partiti del centrodestra non è perché sono uguali; anzi è esattamente il contrario. Forza Italia è diversa dalla Lega ed è diversa da Fratelli d'Italia. Ma c'è un insieme di principi e valori che condividiamo e che ci uniscono. Ciò che ci distingue dall'opposizione è proprio questo: noi siamo stati capaci di coltivare valori come la libertà, l'europeismo, il garantismo". Lo ha detto Paolo Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione, intervenuto all'assemblea Nord-Ovest dei seniores di Forza Italia, "Il ruolo attivo dei seniores nella società", a Milano. "Quelli che oggi sperano di andare al governo stanno insieme perché c'è bisogno di un cartello elettorale per ottenere più voti - ha aggiunto il ministro - ma i cartelli si sfasciano". ''Certo, la perdita di Berlusconi è stata uno choc, ma Silvio Berlusconi ci ha lasciato una eredità rappresentata dal sistema di valori e principi che hanno ispirato la sua vita e hanno orientato l'azione di Forza Italia. Noi abbiamo la responsabilità di proseguire questo solco e di dimostrare che il berlusconismo non muore con Berlusconi. Il berlusconismo prosegue perché è un grande valore", ha concluso. (rem)