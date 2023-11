Uzbekistan-Italia: Mattarella a Samarcanda, visita al complesso del Registan con presidente Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concluso oggi a Samarcanda la sua visita in Uzbekistan, dove è arrivato giovedì 9 novembre reduce dalla tappa in Corea del Sud. Nell'antica città carovaniera dell'Asia centrale, il capo dello Stato ha ammirato il complesso del Registan accompagnato dalla presidente del Senato uzbeko, Tanzila Narbayeva. Successivamente, come riferisce l'agenzia di stampa locale "UzA", sono stati mostrati a Mattarella artefatti rinvenuti durante il lavoro di una spedizione archeologica italo-uzbeca nel sito di Kofir Qala, nella regione di Samarcanda. Il presidente della Repubblica ha mostrato apprezzamento per i risultati della missione e ha augurato nuovi futuri successi agli esperti. (segue) (Res)