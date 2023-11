Uzbekistan-Italia: Mattarella a Samarcanda, visita al complesso del Registan con presidente Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in occasione dei suoi impegni nella capitale Tashkent, Mattarella ha sottolineato come l’Asia centrale sia una regione “chiave” per l’Europa e l’Italia è pronta a impegnarsi perché vengano rafforzate e ampliate le relazioni con l’Uzbekistan, sostenendone l’Accordo di partenariato e cooperazione con l’Ue e la richiesta di adesione all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Mattarella è stato ricevuto ieri mattina dall’omologo Shavkat Mirziyoyev al Palazzo presidenziale Kuksaroy. I due hanno firmato una serie di accordi nei campi della diplomazia, dell’innovazione, dell’istruzione e dello sport, e hanno concordato un consolidamento del partenariato strategico avviato lo scorso luglio, in occasione della visita di Mirziyoyev in Italia. Un documento che, ha poi dichiarato Mattarella nel discorso pronunciato alla sede di Tashkent del Politecnico di Torino, “si fonda sull’impegno reciproco nei confronti dei valori democratici, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. Roma e Tashkent, secondo il presidente della Repubblica, “sono unite da un legame profondo, le cui radici affondano nella consuetudine di contatti e scambi che Asia centrale ed Europa hanno intrattenuto lungo le antiche vie commerciali che attraversavano il continente eurasiatico. Lungi dallo scambiare soltanto merci – ha ricordato Mattarella - le carovane che percorrevano le vaste distese dell’Asia centrale favorivano la diffusione di conoscenze”. (Res)