Medio Oriente: presidente iraniano Raisi arrivato a Riad per vertice arabo-islamico

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, è arrivato in Arabia Saudita per partecipare a un vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. L’emittente “Al Ekhbariya” mostra Raisi con indosso una kefiah, la sciarpa palestinese, accolto in aeroporto da alcuni funzionari sauditi. È la prima visita di Raisi nel Regno dal ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi lo scorso marzo.(Res)