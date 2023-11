Business news: Slovenia, in primi nove mesi 2023 utile netto quadruplicato rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande compagnia energetica della Slovenia, Petrol, ha realizzato ricavi per 5,2 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno, ovvero il 26 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo nonostante il calo dei prezzi dei derivati petroliferi e il volume ridotto degli scambi di elettricità e gas naturale. L'utile netto, però, è aumentato di quasi quattro volte, arrivando a 95 milioni di euro sempre rispetto al periodo di riferimento. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta". (Seb)