Business news: danese Novo Nordisk annuncia investimento da 5,63 miliardi di euro in impianto di produzione di Kalundborg

- Il gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk ha annunciato che investirà complessivamente 42 miliardi di corone (5,63 miliardi di euro) negli impianti di produzione dell'azienda a Kalundborg. Come si legge in un comunicato stampa, il grande investimento aumenterà la "capacità di Novo Nordisk di soddisfare le future richieste del mercato". L’edificio darà lavoro fino a 3.000 persone fino al 2029. Novo Nordisk ha registrato una forte crescita sul mercato grazie alla rapida crescita della domanda del farmaco per il diabete Ozempic e del farmaco per l’obesità Wegovy. (Sts)