Regno Unito: archiviato caso contro militare accusato di aver divulgato dati sensibili

- E' stato archiviato il caso giudiziario contro Thomas Newsome, un militare britannico accusato di aver condiviso "informazioni altamente sensibili". Come riferisce l'emittente televisiva "Bbc", Newsome, 37 anni, è stato accusato di presunta violazione dell'Official Secrets Act e avrebbe dovuto affrontare un processo nel 2024. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno archiviato il caso alla luce di un rapporto sulla salute mentale dell'imputato e sul periodo di tempo che ha già trascorso in custodia. Newsome, che ha negato ogni illecito, è stato quindi formalmente assolto. L'ultima udienza del caso si è svolta ieri all'Old Bailey, il Tribunale penale centrale di Londra, ma l'accusa non ha presentato prove contro l'imputato. Il procuratore Tom Little ha affermato che Newsome soffre di un problema di salute mentale legato al procedimento giudiziario nei suoi confronti. Secondo Little, il presunto reato commesso da Newsome deriverebbe da alcuni problemi con il suo datore di lavoro. (segue) (Rel)