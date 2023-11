Germania: la Cdu avvia negoziati con l'Spd in Assia, per Merz è una decisione "saggia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente federale dell'Unione cristiano-democratica tedesca (Cdu) Friedrich Merz ha accolto con favore la decisione della sezione regionale del partito dell'Assia di avviare dei negoziati con il Partito socialdemocratico (Spd) per formare una coalizione. E' stato lo stesso Merz ad affermarlo in un'intervista rilasciata all'emittente "Deutschlandfunk", spiegando che la Cdu in Assia ha preso una decisione "saggia e positiva". "Il partito a livello federale non interferisce negli affari statali", ha aggiunto il leader della Cdu, aggiungendo di non vedere in questi negoziati un'anticipazione di quanto potrebbe accadere in vista delle formazione di un futuro governo nazionale quando la Germania tornerà al voto. Per quanto riguarda i Verdi - precedentemente alleati della Cdu nel land tedesco -, Merz ha affermato che dovrebbero restare "in contatto con la realtà" e che, proprio a causa di alcune loro posizioni, i cristiano-democratici hanno puntato su un nuovo partner di governo. Dopo dieci anni di coalizione con i Verdi, infatti, la Cdu dell'Assia vuole cambiare partner di governo e avviare trattative con l'Spd, una decisione presa all'unanimità dai direttivi regionali di entrambi i partiti. L'auspicio di Cdu ed Spd è quello di firmare un accordo di coalizione entro Natale. (segue) (Geb)