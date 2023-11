Sardegna: Areus, presentato il progetto 116117 per accesso a cure mediche non urgenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella struttura di proprietà del Comune di Nuoro e oggi sede di Areus procedono i lavori di riqualificazione degli spazi che ospiteranno la centrale unica. “A giugno - dichiara l’assessore Saiu, esprimendo soddisfazione - di concerto con l’assessorato della Sanità abbiamo presentato la delibera per il finanziamento dell’intervento e l’assegnazione delle risorse a OIS, Opere e infrastrutture della Sardegna, la società in-house della Regione, che fa capo all’assessorato dei Lavori pubblici e soggetto attuatore dell’intervento. Abbiamo mantenuto così gli impegni e in tempi rapidi è stato avviato il cantiere. Il NEA rappresenta un servizio importante per tutta la Sardegna e la Centrale rappresenta anche un’opportunità per il reclutamento di personale qualificato. Con la riforma sanitaria abbiamo difeso Areus e la sua presenza a Nuoro, che ora si rafforza con un nuovo importante servizio”. (Rsc)