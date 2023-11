Ucraina: Aeronautica, esplosioni a Kiev causate da difesa aerea, intercettati missili balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esplosioni avvenute questa mattina a Kiev sono state causate dai sistemi di difesa aerea che hanno intercettato dei missili balistici diretti verso la capitale ucraina. Lo ha detto il portavoce dell'Aeronautica ucraina, Yuriy Ignat, durante una diretta televisiva. "Ci sono state delle esplosioni a Kiev. Sinora non ci sono informazioni dall'amministrazione locale e dalla polizia sui luoghi esatti in cui potrebbero essere caduti dei detriti o esserci dei danni. Stiamo aspettando di ricevere informazioni, ma posso confermare che si è trattato dell'attività delle forze difesa aerea. Le forze di difesa aerea di Kiev hanno lavorato per contrastare dei missili balistico", ha detto Ignat. Il portavoce ha aggiunto che le informazioni sul numero di obiettivi e la tipologia di missili saranno fornite successivamente. "I missili balistici volano estremamente veloci. In termini di radar, non sono così visibili come i missili da crociera. Fra questi sono inclusi i missili S-300, S-400, Iskander-M e Dagger", ha spiegato Ignat. (Kiu)