Ucraina: Zelensky celebra l'anniversario della riconquista di Kherson

- Un anno fa, la bandiera ucraina è tornata a Kherson: "ricordiamo tutti bene questo giorno, queste emozioni". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky celebrando l'anno della riconquista della città occupata in precedenza dalle Forze armate russe. Le stesse emozioni con "la gente ha accolto i nostri militari, come hanno gioito adulti e bambini. Un grande ringraziamento a ogni guerriero che ha reso tutto questo possibile. Ricordiamo tutti coloro che hanno dato la vita per il futuro del nostro Stato. Kherson e i suoi abitanti, grazie per la vostra resistenza e fiducia nell’Ucraina!", ha scritto Zelensky.(Kiu)