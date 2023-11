Governo: Schlein, Meloni ha fallito, costruiamo alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni ha fallito e noi sentiamo la responsabilità di costruire un’alternativa credibile e vincente. Lo afferma in un’intervista a “Repubblica” la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel giorno della prima manifestazione nazionale del Pd a piazza del Popolo, a Roma. “Abbiamo lanciato la manifestazione con lo slogan ‘per un futuro più giusto’ per le persone e per il pianeta. Quello che tiene insieme tutto è l’idea di eguaglianza e la difesa dei più deboli. Siamo in piazza la giustizia sociale contro la precarietà e lo sfruttamento che sono favoriti dalle politiche di questo governo. Per dire basta alle discriminazioni contro le donne, contro le persone migranti, le persone Lgbtq+”, prosegue Schlein, che attacca poi la manovra del governo Meloni: “È profondamente iniqua e riesce a colpire tutte le generazioni. Le nonne e i nonni sulle pensioni e la sanità, colpisce le madri e i padri aumentando le tasse sui pannolini, sui prodotti per la prima infanzia e persino sugli assorbenti, tradisce la promessa sui nidi gratuiti e non migliora le condizioni di vita delle famiglie e delle donne. E, infine, colpisce anche le figlie e i figli, perché non c’è nulla sul diritto allo studio, sul diritto alla casa e sul clima”. Dalla segretaria del Pd parole dure anche sul progetto costituzionale di elezione diretta del premier: “Indebolisce ulteriormente il Parlamento e intacca le prerogative del Presidente della Repubblica, che non potrà più scegliere il capo del governo né decidere se e quando sciogliere le Camere”, spiega Schlein, che si dice d’accordo con il presidente del Movimento 5 stelle Conte sulla necessità di dare battaglia in Parlamento. “Questo – conclude – sarà lo sforzo del Pd. Lo abbiamo fatto e lo facciamo su altri temi, come il salario minimo e la sanità pubblica, figuriamoci per la difesa della Costituzione e dell’equilibrio dei poteri”. (Rin)