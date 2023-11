Regno Unito: "The Times", i ministri Badenoch e Gove hanno interrotto i rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari Economici e il Commercio del Regno Unito, Kemi Badenoch, e il ministro per il Miglioramento degli standard, l’Edilizia abitativa e le Comunità, Michael Gove, avrebbero interrotto i loro rapporti personali. E' quanto riferisce il quotidiano "The Times", secondo cui i due - alleati durante la corsa di Badenoch alla guida del Partito conservatore - avrebbero interrotto i contatti in seguito alla relazione di Gove con una conoscente della sua collega di governo. "Gove ha avuto una relazione con una donna, che si è separata dal marito", ha riferito il "Times" e, da allora i rapporti con Badenoch si sono interrotti. Fonti del Partito conservatore sostengono che i due si siano "allontanati", mentre altri ritengono che il rapporto di Gove con la donna avrebbe causato un "deterioramento significativo" nel rapporto fra i due. "Per un periodo all'inizio di quest'anno, i due non si parlavano", ha riferito il Times, secono cui "ora si dice che abbiano un regolare rapporto di lavoro, ma non sono più vicini". I due, in precedenza, erano alleati politici: Gove aveva sostenuto Badenoch quando si candidò a diventare leader del Partito conservatore la scorsa estate. Badenoch, peraltro, è considerata da molti la principale candidata a succedere al leader attualmente in carica dei conservatori e primo ministro, Rishi Sunak, qualora quest'ultimo sia costretto a dimettersi. (Rel)