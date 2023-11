Ucraina: amministrazione di Kiev, abbattuto missile Iskander lanciato contro la città di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina le Forze armate russe hanno lanciato contro Kiev un missile balistico Iskander che è stato abbattuto mentre si avvicinava alla capitale ucraina. E' quanto riferito dall'amministrazione militare della città ucraina, secondo cui intorno alle 8 ora locale (le 7 in Italia) "un missile balistico di tipo Iskander è stato lanciato in direzione di Kiev". Il missile non ha raggiunto la città, grazie alle forze e i sistemi di difesa aerea che lo hanno distrutto mentre si avvicinava alla capitale. "Non ci sono stati danni o feriti", riferisce l'amministrazione militare cittadina su Telegram. L'amministrazione regionale, invece, riporta che dopo l’attacco notturno condotto con due droni Shahed, le forze russe "hanno preso di mira la regione con dei missili. "In un distretto della regione, due missili hanno colpito un campo tra due insediamenti", ha riferito l'amministrazione regionale. Secondo le autorità locali non ci sono stati danni significativi alle infrastrutture critiche della regione. Tuttavia, cinque edifici residenziali privati ​​sono stati danneggiati dall'onda d'urto. Danni minori sono stati riscontrati anche in alcuni locali commerciali e in un'impresa privata. (Kiu)