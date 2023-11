Viterbo: esplosione Centro stranieri, Procura ipotizza reato di disastro colposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Viterbo sta coordinando le indagini svolte da carabinieri e vigili del fuoco sulla esplosione che questa notte ha smembrato il centro per famiglie straniere (Cas) in cui risiedevano 31 persone. Secondo quanto si apprende sul posto, alle prime luci dell’alba, è arrivata la Pm Paola Conti per sincerarsi dell’accaduto. Lo stesso procuratore capo Paolo Auriemma farà in mattinata un sopralluogo in zona. Al momento la procura è intenzionata ad aprire un fascicolo ipotizzando il reato di disastro colposo, si stabilirà in seguito a carico di chi. Nel frattempo, carabinieri e vigili del fuoco dovranno produrre le necessarie relazioni. (Rer)