Corea del Nord: ministero Esteri attacca Blinken, parole "irresponsabili e provocatorie"

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha pronunciato parole "irresponsabili e provocatorie" a proposito della cooperazione militare tra la Corea del Nord e la Russia, dichiarazioni che "non faranno che esacerbare le tensioni politiche e militari nella Penisola coreana e nella regione". Lo afferma il ministero degli Esteri di Pyongyang in una nota pubblicata dall'agenzia di stampa nazionale "Kcna". Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate da Blinken in occasione della sua visita di questa settimana a Seul, dove ha incontrato tra gli altri il presidente Yoon Suk Yeol e l'omologo Park Jin. Il capo della diplomazia Usa ha parlato di legami "crescenti e pericolosi" tra Pyongyang e Mosca, e ha invitato Pechino a esercitare la propria influenza sulla Corea del Nord. "Gli Stati Uniti dovrebbero ormai essersi abituati alla nuova realtà delle relazioni tra Corea del Nord e Russia", si legge nella nota del ministero degli Esteri di Pyongyang. "Non importa quel che gli latri dicono: le relazioni di amicizia e cooperazione tra i nostri Paesi continueranno costantemente a crescere nell'indipendenza, nella pace e nell'amicizia". (Git)