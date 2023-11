© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sereno o poco nuvoloso per transito di velature e locali addensamenti sui rilievi nelle ore notturne e serali. Precipitazioni assenti, salvo brevi ed isolate possibili sui rilievi settentrionali di confine fino al mattino e dalla sera. Neve oltre 1200 metri. Temperature minime in forte calo, massime in leggero aumento. In pianura minime tra 1 e 4 °C, massime tra 13 e 15 °C. (Rem)