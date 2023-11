Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé consegna, in occasione della tre giorni dedicata al servizio comunale di affido familiare, degli attestati di ringraziamento ai cittadini e alle cittadine che hanno scelto di intraprendere il percorso di affido.Palazzo Marino (ore 10)L'assessora ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano Gaia Romani partecipa all'incontro "Milano Ventotene. L'attualità di un pensiero europeo (1943-2023)", organizzato nell'ottantesimo anniversario della fondazione del Movimento Federalista Europeo. Tra gli altri è prevista la partecipazione di Pino Pepe, Vicesindaco di Ventotene e Brando Benifei (in collegamento), eurodeputato.Palazzo Marino (ore 13)REGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità porta i saluti istituzionali all'evento congressuale “Oltre il Buio”.Università degli Studi di Pavia, Pavia (ore 8:45)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene all'incontro sul tema del “Regionalismo differenziato: come e perché?” Per un confronto su una delle riforme costituzionali proposte dall'attuale governo, con particolare riferimento a quanto potrebbe accadere in Lombardia.Fondazione Culturale Ambrosianeum, Via delle Ore 3 (ore 9:30)Gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale) intervengono alla cerimonia di inaugurazione della Fontana della Comunità.Piazza Italia - Alzano Lombardo/BG (ore 9:30)L'assessore a Moda, turismo e Marketing territoriale Barbara Mazzali, è presente al taglio del nastro della “Festa del Torrone”.Giardini di piazza Roma, Cremona (ore 9:45)L'assessore a Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, interviene all'inaugurazione della 353 esima Antica Fiera di San Martino.Godiasco Salice Terme/PV (ore 10:30)L'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione, interviene alla festa per il riconoscimento della stazione di Provaglio/Timoline come green station.Stazione di Provaglio/Timoline, via Stazione Nuova 20, Provaglio di Iseo/Bs (ore 11)VARIECongresso dal titolo "Approccio olistico in ambito odontoiatrico nel Paziente con Bisogni Speciali: Special Needs Patients". Interviene anche l'onorevole Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità.Auditorium Pogliani Palazzina Accoglienza, via Pergolesi 33, Monza (ore 9)Forum di Piccola Industria 2023 dal titolo “Competenze per le Transizioni”. Presente il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.Teatro Fraschini, Pavia (ore 9)Assemblea Nord-Ovest dei seniores di Forza Italia, dal titolo "Il ruolo attivo dei seniores nella società". Intervengono, tra gli altri, Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica; Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia; Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di FI.Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 (ore 9:30)Evento "Parliamo insieme di futuro- Esperienze di sostenibilità in movimento", per conoscere le buone pratiche già presenti sul territorio e riflettere sulle sfide ambientali di domani. Intervengono tra gli altri Gaia Carretta, ATM, Giuseppe Maffeis, Terraria Studio Associato e Viviana Marino, Nespresso.Auditorium BCC, Via S. Giovanni Bosco 10 Carugate (ore 9:30)Seconda edizione di Indie Book Fest, il festival italiano dedicato agli autori indipendenti.Via San Carpoforo, 9 (ore 10)Fratelli d’Italia celebra la ricorrenza della caduta del muro di Berlino con un evento in cui si alternano testimonianze, interventi politici. La manifestazione è conclusa da un concerto di Fausto Leali.Piazza Cordusio, angolo via dei Mercanti (ore 15) (Rem)