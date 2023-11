Governo: Fitch, notevole pressione politica su esecutivo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni deve far fronte a una notevole pressione politica per mantenere le sue promesse elettorali, il che pesa sulle prospettive di un maggiore consolidamento, come dimostrato dalle misure di riforma delle pensioni. È quanto riferisce l’agenzia di rating Fitch in una nota. “Il sostegno pubblico al governo Meloni – specifica Fitch – ha tenuto e la sua maggioranza parlamentare è più stabile di quella di molte amministrazioni precedenti, fornendo una piattaforma per una pianificazione economica e fiscale a medio termine”. (Rin)