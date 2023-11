Business news: Ryanair annuncia profitti record, + 60 per cento in primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti della compagnia aerea low-cost Ryanair sono saliti a livelli record dopo l'aumento delle tariffe a fronte della forte domanda di viaggi aerei estivi. La compagnia aerea ha affermato che il numero di passeggeri è cresciuto dell'11 per cento raggiungendo il record di 105,4 milioni di unità nei nove mesi fino a settembre, nonostante le tariffe medie siano aumentate del 24 per cento. Ciò ha aiutato la compagnia aerea a registrare un aumento di quasi il 60 per cento dei profitti per il periodo in questione, fino a 2,18 miliardi di euro. (Rel)