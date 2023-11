Business news: Germania, produzione industriale in calo dell'1,4 per cento mensile a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Germania è diminuita dell'1,4 per cento a settembre rispetto ad agosto 2023. E' quanto emerge dai dati preliminari forniti dall'Ufficio statistico tedesco (Destatis). Questo dato significa che la produzione è diminuita per il quarto mese consecutivo. In un confronto trimestrale la produzione industriale da luglio a settembre è stata inferiore del 2,1 per cento rispetto al secondo trimestre. Stando ai dati di Destatis, ad agosto la produzione è diminuita dello 0,1 per cento rispetto a luglio dopo la revisione dei risultati preliminari. (Geb)