Business news: Ubs, integrazione Credit Suisse causa perdita 785 milioni di dollari in terzo trimestre 2023

- A causa dei costi legati all'assorbimento di Credit Suisse, la banca svizzera Ubs ha subito una perdita netta di 785 milioni di dollari nel terzo trimestre. E’ quanto emerge dalla pubblicazione dei dati trimestrali dell’istituto di credito secondo cui, tuttavia, se depurata dai costi di integrazione di Credit Suisse, la banca ha registrato un significativo utile ante imposte. Ubs, infatti, aveva previsto solo un risultato ante imposte rettificato equilibrato, e quindi ha ottenuto un risultato migliore del previsto. Il trimestre in esame è il primo in cui Credit Suisse è stata pienamente assorbita dall’ex istituto di credito rivale. Ubs stima perdite ante imposte per il terzo trimestre a 255 milioni che, senza i costi derivanti dall'integrazione di Credit Suisse, diventano un utile di 844 milioni. Nel trimestre precedente, l'utile ante imposte a livello di gruppo, rettificato per gli effetti dell'acquisizione, era pari a 1,1 miliardi di dollari. Secondo il comunicato stampa diramato oggi da Ubs, la situazione di Credit Suisse si è ulteriormente stabilizzata. Per la prima volta dal primo trimestre del 2022, sono stati generati nuovamente nuovi afflussi di cassa. Nel complesso, nel terzo trimestre il Gruppo Ubs ha acquisito nuovi fondi netti per 22 miliardi di dollari nel suo core business, la gestione patrimoniale globale. Di conseguenza, a fine settembre Ubs gestiva asset per un totale di 5.373 miliardi di dollari. A fine giugno la cifra era di 5.530 miliardi di dollari. Nel complesso, nel terzo trimestre Ubs ha registrato un afflusso netto pari a 22 miliardi di dollari nel suo core business, la gestione patrimoniale globale. (Geb)