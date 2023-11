Business news: Russia, Gazprom valuta nuove rotte per fornire gas a Kazakhstan e Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Gazprom sta lavorando su nuove possibili rotte e parametri per la fornitura di gas al Kazakistan e all'Uzbekistan. Lo ha detto Aleksander Sternik, direttore del terzo dipartimento dei paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) del ministero degli Esteri russo, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "La modernizzazione delle strutture è già in corso: su richiesta dei nostri partner, il sistema di gasdotti sovietico 'Asia Centrale - Centro', attraverso i nostri sforzi congiunti, ha ricevuto una 'seconda vita' con l'avvio del pompaggio inverso del gas attraverso il territorio del Kazakhstan all'Uzbekistan. Le loro economie in crescita necessitano di ulteriori risorse energetiche. Nel corso della modernizzazione di questo sistema sono state utilizzate tecnologie russe avanzate. Attualmente Gazprom sta lavorando su nuove possibili rotte e parametri per l'approvvigionamento di gas", ha detto il diplomatico. (Rum)