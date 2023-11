Business news: Spagna, Solaria investirà 2,6 miliardi di euro in progetti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Solaria investirà 2,6 miliardi di euro nei prossimi tre anni per crescere in Europa nel settore delle energie rinnovabili. Come riferisce il quotidiano "El Economista", Solaria, azienda specializzata in energia fotovoltaica, si è affermata in particolare in Germania dove ha già un portafoglio di 5,6 gigawatt (GW) nel nord del Paese. Il 25 settembre la Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato un prestito quadro di 1,7 miliardi di euro a Solaria per la costruzione di circa 120 impianti fotovoltaici che saranno situati principalmente in Spagna, Italia e Portogallo e avranno una capacità totale di circa 5,6 GW. (Spm)