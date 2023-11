Business news: Repubblica Ceca, tasso di disoccupazione a ottobre scende al 3,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nella Repubblica Ceca a ottobre 2023 è sceso al 3,5 per cento (-0,1 per cento rispetto al dato di settembre e agosto). Lo ha reso noto l’Ufficio del lavoro ceco. A fine ottobre il numero assoluto dei disoccupati è di 260.641 (-2.379 rispetto a settembre). I posti di lavoro vacanti sono 280.496 (+1.499). In base a questi dati, il tasso di disoccupazione ceco si conferma il più basso nell’Unione europea. L’Ufficio del lavoro precisa tuttavia che nei prossimi mesi potrebbe aumentare alla luce di un rallentamento nel lavoro stagionale. (Vap)