Business news: Spagna, nel 2021 tendenza positiva nella creazione di aziende

- Nel 2021, in Spagna sono state create 314.033 imprese e ne sono scomparse 250.182. È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Si è recuperato così la tendenza positiva dopo che il 2020, segnato dalla pandemia, aveva fatto registrare per la prima volta dal 2013 un numero maggiore di imprese chiuse rispetto a quelle aperte. Il primo anno di vita è quello in cui si verificano i maggiori cali delle unità aziendali, con tassi di sopravvivenza pari o inferiori al 78,5 per cento. Secondo le statistiche, il 45,4 per cento delle imprese nate nel 2016 è sopravvissuta dopo cinque anni (Spm)