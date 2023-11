Business news: Danimarca, per Vestas perdite per 71 milioni di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, il produttore danese di turbine eoliche Vestas ha registrato perdite per 71 milioni di euro, il 93 per cento in meno rispetto al miliardo dello stesso periodo dello scorso anno. Nel terzo trimestre, l'azienda ha ottenuto un utile netto di 29 milioni di euro, contro una perdita di 171 milioni di euro nello stesso periodo del 2022, mentre i ricavi sono aumentati dell'11,2 per cento a 4,3 miliardi di euro. Sulla base dei risultati dei primi nove mesi, Vestas prevede un fatturato compreso tra 14,5 e 15,5 miliardi di euro. (Sts)