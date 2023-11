Business news: Romania, Banca centrale mantiene tasso d’interesse di riferimento al 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio d'amministrazione della Banca centrale della Romania ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento al livello del 7 per cento annuo. Lo riferisce la stessa banca con un comunicato stampa. Inoltre, è stato stabilito di mantenere il tasso d’interesse per la linea di prestito all'8 per cento e quello per i depositi al 6 per cento. Il tasso di interesse di riferimento è rimasto invariato da gennaio di quest'anno, quando la Banca centrale lo aveva aumentato dal 6,7 al 7 per cento annuo. (Rob)