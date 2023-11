Business news: Regno Unito, a spagnola Caf appalto per fornitura dieci treni a Londra per 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Caf è stata selezionata dall'operatore London North Eastern Railway (Lner) per la fornitura di dieci treni a tre modalità (elettrica, diesel o batteria), e per la loro manutenzione per otto anni, in un'operazione del valore di oltre 500 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla compagnia, la nuova flotta di veicoli che servirà la East Coast Main Line sarà in grado di circolare sia sulle sezioni elettrificate della rete che sulle tratte non elettrificate, "aumentando l'efficienza e la flessibilità per l'esercizio dei suoi servizi e realizzando un trasporto più sostenibile ed ecologico". L'assemblaggio finale delle unità è previsto presso lo stabilimento Caf di Newport, in Galles. (Spm)