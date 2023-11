Business news: Slovacchia, esportazioni in calo dello 0,6 per cento annuo a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle esportazioni slovacche a settembre è diminuito dello 0,6 per cento annuo. Lo ha reso noto una stima preliminare dell’Ufficio di statistica (Su). E’ il primo calo su base annua registrato quest’anno. Il valore delle esportazioni nel mese di settembre è pari a 9,1 miliardi di euro. Le importazioni sono state invece pari a 8,7 miliardi di euro (-8,7 per cento anno su anno). Malgrado la diminuzione dell’export, il saldo della bilancia commerciale slovacca a settembre resta positivo per l’ottavo mese consecutivo, pari a 333,7 milioni di euro. (Vap)