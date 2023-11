Ucraina: amministrazione di Kiev, abbattuti tutti i droni russi lanciati contro la capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerei ucraini hanno abbattuto tutti i droni kamikaze di tipo Shahed lanciati ieri sera dalle Forze armate russe contro Kiev. Lo riferisce l'amministrazione militare della capitale ucraina. La Federazione Russa ha lanciato droni da sud e tutti gli obiettivi nemici sono stati distrutti mentre si avvicinavano verso Kiev. Stando a quanto riferito, inoltre, non ci sono state vittime o danni materiali nella capitale ucraina. "E' molto proabile che il nemico stia testando il sistema di difesa aerea di Kiev. Pertanto, non ignorate i segnali di allarme aerei", ha riferito l'amministrazione della capitale in un messaggio rivolto ai cittadini. (Kiu)