Ucraina: Aeronautica, nella notte abbattuti 19 droni Shahed

- Nella notte le Forze armate russe hanno condotto un attacco aereo combinato contro il territorio dell'Ucraina: i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 19 droni kamikaze. Lo riferisce l'Aeronautica di Kiev. "L'allerta aerea è iniziata intorno alle 19 del 10 novembre (le 18 in Italia) ed è durata fino alle 3 dell'11 novembre (le 2 in Italia). In questo periodo di tempo, il nemico ha attaccato l’Ucraina con droni e diversi missili di vario tipo", si legge nel dispaccio. Secondo quantro riferito sono stati lanciati 31 droni Shahed di tipo 131 e 136 dal Territorio di Krasnodar, dalla regione di Kursk e da Capo Chauda, in Crimea; un missile teleguidato Kh-31 dal Mar Nero; un missile antinave missile antinave P-800 Onyx dalla Crimea; e un missile teleguidato antiaereo S-300 da Belgorod. Secondo l'Aeronautica, la maggior parte degli attacchi russi erano diretti contro le aree in prossimità del fronte. "La difesa antiaerea si è attivata nelle regioni di Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Poltava, Sumy, Kirovohrad e Kiev", si legge nel rapporto. (Kiu)