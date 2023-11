Francia: "Bfmtv", Macron non parteciperà domani alla "marcia contro l'antisemitismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron non parteciperà alla “marcia contro l’antisemitismo” che si terrà domenica a Parigi. E' quanto riferisce l'emittente televisiva "Bfmtv" che cita l’entourage del capo dello Stato. In una nota pubblicata in precedenza dall'Eliseo si riferisce che il presidente considera le azioni contro l'antisemitismo che si stanno svolgendo in Francia "un motivo di speranza" e, per questo motivo, Macron ha inviato un saluto a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione prevista domani. Il corteo è stato organizzato in una fase in cui si è assistito a una netta recrudescenza degli atti di antisemitismo, in particolare dopo il 7 ottobre, data dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. In precedenza è stato riferito che il primo ministro francese Elisabeth Borne prenderà parte alla manifestazione, così come gli ex presidenti Nicolas Sarkozy e Francois Hollande. Il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha invece condannato l'iniziativa, definendola un'azione di “appoggio incondizionato al massacro” di Gaza. (segue) (Frp)