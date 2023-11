Francia: "Bfmtv", Macron non parteciperà domani alla "marcia contro l'antisemitismo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rassemblement National di Marine Le Pen, invece, ha fatto sapere che prenderà parte al corteo, nonostante le dichiarazioni del portavoce del governo, Olivier Veran, secondo cui il partito fondato da Jean-Marie Le Pen, condannato da un tribunale francese per antisemitismo, “non ha posto” in questa manifestazione. Socialisti, comunisti e verdi hanno proposto di organizzare una colonna “repubblicana” separata per non marciare sotto la stessa bandiera dell’estrema destra. Anche la presidente dell'Assemblea nazionale francese, Yael Bron-Pivet, e il presidente del Senato, Gérard Larcher, hanno confermato che non parteciperanno alla manifestazione insieme al Rassemblement National ma saranno comunque presenti. (Frp)