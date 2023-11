Business news: Romania, deficit commerciale è diminuito di oltre il 18 per cento nei primi nove mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit della bilancia commerciale della Romania nei primi nove mesi dell'anno è stato pari a 20,389 miliardi di euro, 4,601 miliardi di euro in meno (-18,4 per cento) rispetto al periodo analogo del 2022. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica. Le esportazioni sono state pari a 70,291 miliardi di euro (+2,1 per cento) e le importazioni a 90,680 miliardi di euro (-3,4 per cento). Il valore degli scambi con l'Ue è stato di 51,004 miliardi di euro per le esportazioni (72,6 per cento dell’export romeno totale) e di 66,516 miliardi di euro per le importazioni (73,4 per cento dell’import totale). Per quanto riguarda gli scambi con lo spazio extra-Ue, le esportazioni sono state pari a 19,287 miliardi di euro, le importazioni a 24,164 miliardi di euro. In relazione al solo mese di settembre, le esportazioni sono state pari a 8,125 miliardi di euro (-5,3 per cento anno su anno) e le importazioni a 10,277 miliardi di euro (-11,1 per cento anno su anno). (Rob)