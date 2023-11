Business news: Slovenia, utile netto di 387 milioni di euro per gruppo bancario Nlb in primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023 il gruppo Nlb, il più grande istituto bancario in Slovenia, ha realizzato un utile netto di 386,9 milioni di euro, ovvero il 2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Solo nel terzo trimestre di quest'anno, il gruppo ha registrato un utile di 144,2 milioni di euro al netto delle imposte, che rappresenta una crescita del 18 per cento rispetto al trimestre precedente. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Sta". (Seb)