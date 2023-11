Regno Unito: archiviato caso contro militare accusato di aver divultato dati sensibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una precedente udienza è stato riferito che Newsome, originario di Poole nel Dorset, il 17 aprile aveva condiviso un documento di dieci pagine dopo essere tornato nel Regno Unito da un non specificato viaggio all'estero per motivi di lavoro. Le informazioni sulla sua unità e gli incarichi assegnati non possono essere divulgati per motivi legali. Newsome, quindi, è stato accusato di aver "divulgato informazioni dannose relative alla difesa" a due alti ufficiali e ad un civile non residenti nel Regno Unito. Nei confronti del 37enne, inoltre, pendeva una seconda accusa, relativa al possesso di una chiavetta Usb contenente "materiale altamente sensibile". Newsome avrebbe dovuto affrontare un processo presso la Kingston Crown Court l'8 aprile del prossimo anno. (Rel)