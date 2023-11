Germania: la Cdu avvia negoziati con l'Spd in Assia, per Merz è una decisione "saggia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Assia, Boris Rhein, ha motivato la decisione di avviare dei negoziati con l'Spd spiegando che fra i programmi dei due partiti vi sono diversi punti in comune. Rhein ha spiegato che i Verdi hanno cercato un contatto con la Cdu per dei colloqui esplorativi, ma tali negoziati non sono andati a buon fine. Per questo motivo il primo ministro dell'Assia ha ringraziato gli oramai ex partner per "la loro collaborazione" caratterizzata "da una grande affidabilità". "Abbiamo ottenuto molto insieme negli ultimi dieci anni", ha spiegato l'esponente della Cdu. La decisione è stata, invece, duramente criticata dal leader dei Verdi Omid Nouripour che si è detto deluso a causa della decisione della Cdu in Assia. "E' incomprensibile", ha detto il politico berlinese. Nouripour ha definito "stabile e basato sulla fiducia" il rapporto con la Cdu in Assia, in particolare in una fase turbolenta e ha sottolineato che nel land tedesco non c'è voglia di cambiamento. "A quanto pare il primo ministro Rhein preferisce governare con un Spd indebolito. L’Assia merita un governo migliore di una grande coalizione debole", ha affermato Nouripour. (Geb)