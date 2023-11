Russia: deragliati 19 vagoni di un treno merci nella regione di Rjazan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciannove vagoni di un treno merci sono deragliati nella regione russa di Rjazan a causa dell'interferenza di persone non autorizzate nelle operazioni di trasporto ferroviario. E' quanto riferito dalla compagnia Ferrovie di Mosca, una filiale dell'operatore statale Ferrovie russe. "Oggi alle 7:12 (le 5:12 in Italia) all'incrocio Rybnoye-Block ha avuto luogo, secondo le prime informazioni, il deragliamento di 19 vagoni di un treno merci a causa dell'ingerenza di persone non autorizzate nelle operazioni di trasporto ferroviario. A seguito dell'incidente, l'assistente conducente ha riportato ferite lievi ed è stata chiamata una squadra sanitaria per fornire le cure necessarie", ha riferito la società. L'incidente non ha influenzato la circolazione dei treni passeggeri e suburbani, ha comunicato la compagnia, aggiungendo che non vi è alcuna minaccia per l'ambiente. (Rum)