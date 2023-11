Medio Oriente: direttore generale Oms, “a Gaza operazioni chirurgiche senza anestesia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sanitaria a Gaza è talmente grave che gli interventi chirurgici vengono eseguiti senza anestesia. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing durante il settimo incontro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. “Mentre sempre più persone si spostano in spazi sempre più piccoli, il sovraffollamento aumenta il rischio di epidemie di malattie respiratorie e diarroiche e di infezioni della pelle”, ha detto Ghebreyesus. "L'Oms continua a chiedere un accesso illimitato per fornire aiuti umanitari ai civili di Gaza, che non sono responsabili di questa violenza, ma soffrono in modi che noi in questa stanza non possiamo immaginare", ha detto ancora il direttore generale dell’Oms, citato dal quotidiano israeliano “Times of Israel”. (Res)