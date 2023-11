Usa: indagini sul sindaco di New York, Fbi ha sequestrato i suoi telefoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) hanno sequestrato questa settimana almeno due telefoni cellulari e un iPad appartenenti al sindaco di New York, il democratico Eric Adams, nel quadro delle indagini su presunte attività di corruzione nel suo ufficio con il coinvolgimento del governo turco. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che gli agenti hanno fermato il sindaco per strada, chiedendo alla sua sicurezza di allontanarsi. A quel punto, sono saliti con lui sull’auto di servizio e hanno sequestrato i dispositivi, che sarebbero stati restituiti pochi giorni dopo. Le indagini del governo federale riguardano in particolar modo il finanziamento della campagna elettorale di Adams. Il 2 novembre scorso, l’Fbi ha effettuato una perquisizione all’interno della casa di Brianna Suggs, figura di primo piano all’interno delle attività di raccolta fondi per le campagne elettorali del sindaco, sequestrando computer portatili, telefoni e documenti. In base al mandato, la perquisizione è stata organizzato nel quadro di una indagine su presunte violazioni della legge per il finanziamento delle campagne elettorali, che coinvolgerebbe anche il governo turco e la società Ksk Construction, con sede a Brooklyn. In particolare, le autorità stanno cercando di capire se l’esecutivo di Ankara abbia effettuato donazioni ad Adams avvalendosi di soggetti fittizi per mascherare l’origine dei soldi. (Was)