Medio Oriente: ambasciatore palestinese all’Onu, “fermate il massacro”

- Il rappresentante palestinese presso le Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha lanciato oggi un appello “a fermare il massacro nella Striscia di Gaza”, dove “gli ospedali sono diventati il primo obiettivo” di Israele. “Le bombe arrivano ovunque, scuole, macchine, ospedali, campi profughi, strutture Onu. Fermate il massacro”, ha detto il diplomatico palestinese al Palazzo di vetro di New York. Mentre la riunione è ancora in corso, i combattimenti tra il movimento islamista palestinese Hamas e le Forze di difesa di Israele sono arrivati a poche centinaia di metri dall’ospedale Al Shifa, a Gaza City. Per l'intelligence israeliana, sotto la struttura sanitaria si nasconderebbe il comando centrale sotterraneo della fazione islamica palestinese responsabile dell'attacco del 7 ottobre scorso, costato la vita ad almeno 1.200 israeliani, secondo l'ultimo bilancio aggiornato dal ministero degli Esteri dello Stato ebraico. (Res)