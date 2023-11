Medio Oriente: Biden sente sultano dell’Oman, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq Al Said. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la situazione nella Striscia di Gaza e ribadito la necessità di garantire la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di rispettare le norme internazionali durante le operazioni militari israeliane nella Striscia. I due leader hanno anche riconosciuto la necessità di prevenire ulteriori escalation sul piano regionale, lavorando invece ad una soluzione che porti alla creazione di uno Stato palestinese. Biden ha anche ribadito la partnership tra i due Paesi, ringraziando le autorità omanite per il contributo alla tregua mediata dalle Nazioni Unite in Yemen. (Was)