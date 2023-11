Agroalimentare: Tajani, settore vale il 4 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria agroalimentare vale il 4 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) dell’Italia. Lo ha scritto su X il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, dopo aver aperto oggi alla Farnesina l’ottava Settimana della cucina italiana nel mondo per promuovere cultura e filiera enogastronomica. “Nel 2024 lanceremo ‘La cucina delle radici’ per valorizzare i piccoli borghi italiani”, ha detto Tajani. Il titolare della Farnesina ha poi firmato con Federcuochi “una convenzione che permetterà di realizzare all'estero, tramite la nostra rete, iniziative per far conoscere prodotti e ricette del nostro patrimonio culinario e per promuovere la cucina italiana di qualità”. (Res)