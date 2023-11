© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Fitch prevede che la crescita del Pil in Italia rallenti allo 0,9 per cento nel 2023, dal 3,7 per cento del 2022. “Prevediamo – si legge in una nota – una leggera ripresa della crescita del Pil, all'1,0 per cento nel 2024 e all'1,3 per cento nel 2025, grazie all'accelerazione della spesa della Next Generation Eu". (Rin)