Business news: Spagna, principali aziende nazionali in corsa per lavori stazione Atocha per 514 milioni euro

- Le principali aziende di infrastrutture spagnole sono in gara per aggiudicarsi i lavori di ampliamento e ristrutturazione per collegare i diversi assi dell'alta velocità della stazione Madrid-Puerta de Atocha, per un budget di circa 514 milioni. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il primo consorzio offerente comprende Ferrovial, Fcc e Comsa, il secondo Ferrovial, Dragados, Tecsa, San Jose e Puentes. Una terza alleanza vede Sacyr, Acciona e Ohla. L'infrastruttura sotterranea avrà quattro binari e due piattaforme, situate sotto l'attuale stazione dell'alta velocità e la via Mendez Alvaro. Il progetto consentirà ai treni di fermarsi in entrambe le stazioni di Madrid, collegando la metà settentrionale della rete ferroviaria con quella meridionale. (Spm)