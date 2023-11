Business news: Paesi Bassi, Bonatti partecipa a progetto Porthos a Rotterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Bonatti partecipa a Porthos, il progetto di stoccaggio di CO2 che verrà lanciato a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Come riferisce un comunicato stampa, Bonatti realizzerà la stazione di compressione dell'infrastruttura. La costruzione del grande sistema di trasporto e stoccaggio di CO2 inizierà a Rotterdam il prossimo anno, grazie a un investimento complessivo di 1,3 miliardi di euro e sarà operativa entro il 2026. Il progetto Porthos nasce da una joint venture tra Ebn, Gasunie e l'Autorità del Porto di Rotterdam con l’obiettivo di raccogliere e stoccare la CO2 prodotta da diverse aziende operative nel porto di Rotterdam, tra cui Air Liquide, Air Products, ExxonMobil e Shell. Il sistema Porthos trasporterà la CO2 catturata fino ai giacimenti di gas esauriti nel Mare del Nord, a circa 20 chilometri dalla costa, dove verrà immagazzinata permanentemente a una profondità di 3-4 chilometri sotto il fondale marino. L’obiettivo del progetto è stoccare circa 2,5 Mton all'anno per 15 anni, per un totale di circa 37 Mton. (Com)